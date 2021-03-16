Смертность нынешней волны COVID-19 уже превысила показатели осенней волны, и будет расти как минимум до начала апреля. Об этом говорится в новом обзоре эпидемической ситуации в Украине, который подготовили ученые НАН, передает УНИАН.

Отмечается, что за минувшую неделю (с 10 по 16 марта), в Украине ускорился рост количества новых зарегистрированных случаев COVID-19. Темпы роста вернулись к «допраздничному» уровню. Ученые пришли к выводу, что временное снижение темпов распространения на прошлой неделе было вызвано празднованием 8 марта и не отражало реальной эпидемической динамики.

Среднее количество новых случаев за последнюю неделю составляет 9590 в сутки.

«Наибольшее беспокойство вызывает стремительный рост смертности. Предыдущий средненедельный рекорд смертности был зафиксирован 12 декабря и составил 225 смертей в сутки. Но это число появилось в статистике благодаря довнесению в реестр старых смертельных случаев. На самом деле средненедельное число зарегистрированных смертельных исходов никогда не превышало 205 новых смертей в день. Сегодняшнее же число не связано с задержками регистрации новых смертельных случаев, поэтому можно утверждать, что смертность этой волны уже превысила осенью», - говорится в документе.

Сообщается, что рост числа новых случаев происходит во всех регионах Украины, кроме Ивано-Франковской и Закарпатской областей. Там рост начался еще во второй половине января и продолжался около полутора месяцев, до начала марта. Специалисты считают, что сейчас эти области проходят пиковый период количества госпитализаций и летальных исходов.

"Для Украины в целом рост количества новых регистраций начался в середине февраля, пиковые значения еще не достигнуты, а это означает, что роста смертности следует ожидать как минимум до начала апреля», - отмечают в НАН.

При этом число пациентов в больницах уже превысило максимум осенней волны (речь идет как о подтвержденных больных, так и о подтвержденных и подозрительных больных). В то же время нового максимума достигло число больных, нуждающихся в подаче кислорода, и число больных на аппаратах ИВЛ.

Число больных в отделениях реанимации вплотную приблизилось к максимумам. Наблюдаемая летальность остается около 2,5% после пикового значения 3% вблизи дат 1 февраля, когда регистрировали минимальное количество случаев болезни.

Напомним, в Украине по состоянию на 16 марта 2021 года зафиксировано 9642 новых случая коронавирусной болезни COVID-19.