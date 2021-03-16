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Депутаты Львовского областного совета поддержали обращение к Кабинету министров и Министерству молодежи и спорта о присвоении «Арене Львов» имени Степана Бандеры, сообщает «Европейская правда».

Соответствующее обращение во время сессии 16 марта поддержали 68 депутатов Львовского облсовета, еще 7 не голосовали. Фракция политической партии «Европейская Солидарность» во Львовском областном совете заявила, что это она инициировала обращение.

Окончательное решение должен принять Кабинет министров, поскольку стадион, который принимал три матча Евро-2012 и ряд других важных международных поединков, находится в государственной собственности, подчеркивает издание.

Львовский областной совет неоднократно предлагал передать арену в собственность территориальной общины, однако пока безуспешно.

Напомним, ранее польский город Замостье приостановил отношения с Тернополем и отказался от общего проекта с городом из-за присвоения Тернопольскому городскому стадиону имени главнокомандующего УПА Романа Шухевича.

На сессии Тернопольского городского совета 5 марта приняли решение о присвоении названия городскому стадиону «Тернопольский городской стадион имени Романа Шухевича».

Это решение осудил посол Израиля в Украине Джоэль Лион. В МИД Украины заявили, что дипломаты должны работать над укреплением дружбы и взаимного уважения между украинским и израильским народами, а не наоборот.

Институт национальной памяти Польши выразил протест против присвоения стадиону в Тернополе имени Романа Шухевича.
ForUm

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