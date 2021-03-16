Из-за стремительного распространения коронавируса и увеличения количества госпитализированных пациентов во Львове в ближайшее время развернут дополнительные госпитали для COVID-пациентов, заявил мэр города Андрей Садовый.

«За последние сутки в Львове госпитализировали 79 человек. Выписали из больницы 46. Всего на лечении находится 652 больных, большинство из них нуждаются в обеспечении кислородом. Такую динамику мы наблюдаем уже вторую неделю. С каждым днем количество тяжелых больных увеличивается, а запас коек уменьшается. И это происходит очень быстро. Сегодня городская комиссия по чрезвычайным ситуациям утвердит количество и местоположение госпиталей, которые будут развернуты на базе наших поликлиник», - написал он в Facebook.

Садовый уточнил, что на первом этапе планируется развернуть пять госпиталей на 366 больничных коек.

«На первом этапе планируем привлечь 366 коек: амбулаторное отделение, которое находится в 8-й больнице - 36 коек; 2-е поликлиническое отделение на ул. Мазепы - 150 коек; 4-я поликлиника на ул. Красной Калины - 60 коек; 2-я поликлиника на ул. Симоненко - 70 коек; 10-я клиническая больница на ул. Бой-Желенского - 50 коек», - уточнил Садовый.