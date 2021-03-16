также в разделеПроисшествия
Задержали мужчину, подозреваемого в повреждении памятника Героям Небесной Сотни 29
Ночью в Боярке под Киевом прогремел взрыв: повреждены дома и авто 38
Боевики 10 раз открывали огонь на Донбассе 10
В Украине – 9642 новых случая COVID-19 52
В Крыму будут праздновать годовщину «референдума», несмотря на COVID 16
На Харьковщине избили бригаду медиков 21
В Житомире ищут вандала, разбившего памятник Героям Небесной Сотни 12
Боевики 13 раз обстреляли украинские позиции, ранен военный 18
Спасатели вырезали пострадавшую из машины после ДТП в Хмельницкой области 18
Россиянин пытался подкупить украинских пограничников за 2100 долларов 17
На трассе под Одессой погиб полицейский 15
В Николаеве чиновник ОГА пытался скрыться на автомобиле от патрульных и предлагал им взятку 15
Смертельное ДТП в Ривненской области совершил подросток 18
В армии за сутки на коронавирус заболели более 220 человек 13
На Донбассе в ДТП погиб полицейский 19
В частный дом Одессы сбросили гранату с помощью квадрокоптера 37
На фронте от пули снайпера боевиков погиб украинский военный 27
На Волыни во время ремонта обвалился мост, пострадали 5 человек 13

Из-за стремительного распространения коронавируса и увеличения количества госпитализированных пациентов во Львове в ближайшее время развернут дополнительные госпитали для COVID-пациентов, заявил мэр города Андрей Садовый.

«За последние сутки в Львове госпитализировали 79 человек. Выписали из больницы 46. Всего на лечении находится 652 больных, большинство из них нуждаются в обеспечении кислородом. Такую динамику мы наблюдаем уже вторую неделю. С каждым днем количество тяжелых больных увеличивается, а запас коек уменьшается. И это происходит очень быстро. Сегодня городская комиссия по чрезвычайным ситуациям утвердит количество и местоположение госпиталей, которые будут развернуты на базе наших поликлиник», - написал он в Facebook.

Садовый уточнил, что на первом этапе планируется развернуть пять госпиталей на 366 больничных коек.

«На первом этапе планируем привлечь 366 коек: амбулаторное отделение, которое находится в 8-й больнице - 36 коек; 2-е поликлиническое отделение на ул. Мазепы - 150 коек; 4-я поликлиника на ул. Красной Калины - 60 коек; 2-я поликлиника на ул. Симоненко - 70 коек; 10-я клиническая больница на ул. Бой-Желенского - 50 коек», - уточнил Садовый.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
3042 грн.
18
Теги