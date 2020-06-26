Начато досудебное расследование по факту очередного обстрела незаконными вооруженными формированиями Российской Федерации территории мирного населенного пункта Донецкой области, сообщили ForUm’у в прокуратуре.

Досудебным расследованием установлено, что 21 июня 2020 года, около 8:20, оккупационными подразделениями РФ из противотанкового управляемого ракетного комплекса «Конкурс» калибра 135 мм совершен обстрел базы отдыха «Сокол», которая расположена на территории села Бердянское Волновахского района на расстоянии 80 метров от жилых домов.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) УК Украины.

Изъятые в ходе осмотра места происшествия предметы приобщены к материалам уголовного производства.