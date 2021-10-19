Донецкая областная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении командира одной из рот «батальона «Восток» НВФ РФ по факту посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, участия в непредусмотренных законом вооруженных формированиях, террористической организации и нарушении законов и обычаев войны, совершенных по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 110, ч. 2 ст. 260, ч. 1 ст. 258-3, ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе ведомства.

Специальным досудебным расследованием установлено, с весны 2014 года 37-летний житель Покровского района, находясь на так называемой должности командира одной из рот «батальона «Восток» НВФ РФ, активно участвует в осуществлении вооруженного сопротивления военнослужащим Вооруженных сил Украины в районе населенных пунктов Донецк, Пантелеймоновка и Бетманове Ясиноватского района.

В частности, в январе 2015 года обвиняемый, нарушая законы и обычаи войны, не оказал медицинскую помощь раненым военнослужащим ВСУ, которые попали в плен в районе с. Бетманове Ясиноватского района. Кроме того, боевик унижал и оскорблял военнопленных, угрожал им расстрелом, заставлял раздеваться и становиться на колени, оставляя их в таком положении на морозе.

Обвинительный акт направлен на рассмотрение в Красноармейский районный суд Донецкой области.