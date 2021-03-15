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Правительство Китая не изменило свою позицию по Крыму в контексте ситуации вокруг «Мотор Сич», сообщил заместитель министра иностранных дел Евгений Енин по результатам встречи с послом КНР Фань Сяньжунем.

«Провел встречу с послом КНР в Украине, во время которой среди прочего был затронут вопрос недавнего визита китайской бизнес-делегации на временно оккупированную территорию АРК. В очередной раз донес китайской стороне сигналы о том, что подобные шаги не только рассматриваются правительством Украины, как недружественные, но и грубо нарушают действующее законодательство нашего государства. Были приведены примеры, когда подобные визиты имели крайне нежелательные последствия для соответствующих иностранных компаний и их представителей», - написал Енин в Facebook.

По словам дипломата, Фань Сяньжун заверил в неизменности подходов правительства КНР к временной оккупации АРК, в частности по поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины в пределах ее международно признанных границ. «Было отмечено, что комментарии отдельных политиков и экспертов относительно якобы изменения позиции правительства КНР относительно Крыма в контексте ситуации вокруг Мотор Сич не имеют ничего общего с реалиями», - подчеркнул Енин.

«Продолжая тему «Мотор Сичи», довел до китайской стороны сигнал о том, что Украина уважала, и будет уважать иностранные инвестиции, а также строго будет придерживаться взятых на себя международных обязательств в этой сфере!» - резюмировал он.

Как ранее сообщал ForUm, 11 марта Совет национальной безопасности и обороны принял решение о возвращении ПАО «Мотор Сич» в государственную собственность.

29 января 2020 президент Украины Владимир Зеленский по решению Совета нацбезопасности и обороны ввел санкции в отношении гражданина Китая Ван Цзина и связанных с ним Beijing Xinwei Technology Group Co., Ltd; Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment Co., Ltd (обе - Пекин); Skyrizon Aircraft Holdings Limited (Британские Виргинские о-ва) и Hong Kong Skyrizon Holdings Limited (Гонконг), пытающиеся в последние годы реализовать в Украине права акционеров ПАО «Мотор-Сич», которые включены в санкционный список Украины.

Акционер ПАО «Мотор-Сич» китайская Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment Co. считает необоснованными введенные Украиной против нее и связанных с нею лиц на три года санкции и называет их основной целью препятствование инвестициям в «Мотор Сич».

Зеленский заявил, что не согласен с утверждением, что Китай является главной геополитической угрозой, а также заверил, что при его президентстве контрольный пакет «Мотор Сичи» останется в Украине.
ForUm

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