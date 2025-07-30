﻿
Головне

Трагедія на навчальному полігоні: є загиблі та поранені

Трагедія на навчальному полігоні: є загиблі та поранені

29 липня ворог атакував ракетами територію одного з навчальних підрозділів Сухопутних військ Збройних Сил України. Про це повідомили у командуванні Сухопутних військ.

Попри вжиті заходи безпеки, повністю уникнути втрат не вдалося. Станом на 21:30 офіційно підтверджено загибель трьох українських військовослужбовців, ще 18 отримали поранення. На місці трагедії працюють екстрені служби, пораненим надається невідкладна медична допомога.

"Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким загиблих", — зазначили в повідомленні.

У ЗСУ вже створено комісію на чолі з начальником Військової служби правопорядку, яка розслідує всі обставини події. Якщо буде встановлено, що до втрат призвели службова недбалість або бездіяльність посадових осіб, винні понесуть відповідальність.

Командування ЗСУ та Сухопутних військ оголосили про додаткові заходи безпеки під час підготовки особового складу, аби мінімізувати втрати під час ракетних і повітряних атак ворога по полігонах та навчальних центрах.

 

 

 

Теги:

ЗСУзаходи безпекивійна в Україніракетний удар по полігонуобстріл полігону
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Ефектний образ Залужного: генерал у чорному костюмі зʼявився на сторінках Vogue
Суспiльство 29.07.2025 21:52:39
Ефектний образ Залужного: генерал у чорному костюмі зʼявився на сторінках Vogue
Читати
Операція без втрат з нашого боку: Спецпризначенці знищили окупантів і техніку на Тендрівській косі
Війна 29.07.2025 21:33:21
Операція без втрат з нашого боку: Спецпризначенці знищили окупантів і техніку на Тендрівській косі
Читати
Фейки Кремля: ГУР розкрив дезу про "таємні вибори президента України в Альпах"
Полiтика 29.07.2025 21:14:20
Фейки Кремля: ГУР розкрив дезу про "таємні вибори президента України в Альпах"
Читати

Популярнi статтi