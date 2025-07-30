Трагедія на навчальному полігоні: є загиблі та поранені

29 липня ворог атакував ракетами територію одного з навчальних підрозділів Сухопутних військ Збройних Сил України. Про це повідомили у командуванні Сухопутних військ.

Попри вжиті заходи безпеки, повністю уникнути втрат не вдалося. Станом на 21:30 офіційно підтверджено загибель трьох українських військовослужбовців, ще 18 отримали поранення. На місці трагедії працюють екстрені служби, пораненим надається невідкладна медична допомога.

"Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким загиблих", — зазначили в повідомленні.

У ЗСУ вже створено комісію на чолі з начальником Військової служби правопорядку, яка розслідує всі обставини події. Якщо буде встановлено, що до втрат призвели службова недбалість або бездіяльність посадових осіб, винні понесуть відповідальність.

Командування ЗСУ та Сухопутних військ оголосили про додаткові заходи безпеки під час підготовки особового складу, аби мінімізувати втрати під час ракетних і повітряних атак ворога по полігонах та навчальних центрах.