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Китай відкинув вимоги США щодо російської нафти

Китай відкинув вимоги США щодо російської нафти

Китай фактично відмовився виконувати вимоги США щодо припинення закупівель російської та іранської нафти. Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на заяву міністра фінансів США Бессента після переговорів у Стокгольмі.

За словами американського посадовця, Пекін дав чітко зрозуміти, що енергетичну політику країни визначатимуть лише в Китаї. "Китай — суверенна держава зі своїми енергетичними потребами, і рішення щодо закупівель нафти ухвалюються відповідно до внутрішньої політики", — передав позицію китайських чиновників міністр фінансів США.

Бессент зазначив, що китайська сторона "дуже серйозно ставиться до свого суверенітету", тому готова сплачувати навіть 100% мита на поставки російської нафти, аби не дозволити втручання у свої енергетичні рішення.

Під час переговорів у Стокгольмі американська делегація попередила, що новий законопроєкт у Конгресі дозволить президенту Дональду Трампу запровадити мита до 500% на поставки російської нафти для тих країн, які її купують всупереч санкціям. "Я думаю, будь-хто, хто купує санкційну російську нафту, повинен бути готовим до цього", — заявив Бессент.

Крім того, США висловили незадоволення через активні закупівлі Китаєм іранської нафти, а також експорт до Росії товарів подвійного призначення на суму понад 15 мільярдів доларів, які, за оцінками Вашингтона, сприяють веденню війни проти України.

Бессент також попередив китайського віцепрем'єра Хе Лифена про репутаційні ризики для Пекіна в очах Європи: "Це серйозно підриває їхню репутацію, оскільки сприймається як допомога Росії у війні проти України".

В той же час, попри жорстку позицію сторін, напередодні Китай та США домовилися продовжити торгове перемир'я ще на 90 днів. Чи стане це стримуючим фактором для введення вторинних санкцій США проти Китаю — поки що невідомо.

 

 

 

 

Теги:

СШАКитайвійна в УкраїніБессентросійська нафта500% мито на нафту
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