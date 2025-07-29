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Війна

Оборона Запорізького напрямку: Сирський повідомив про інтенсивність наступальних дій ворога в районі Кам'янського

Оборона Запорізького напрямку: Сирський повідомив про інтенсивність наступальних дій ворога в районі Кам'янського

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив про запровадження додаткових заходів для зміцнення оборони на Запорізькому напрямку з метою недопущення просування противника ближче до Запоріжжя.

– Тримаю на особливому контролі ситуацію на загрозливих напрямках фронту. Один із них – Запорізький. Бойових зіткнень тут порівняно менше, ніж на інших ділянках, однак противник інтенсифікує наступальні дії в районі населеного пункту Кам’янське, активно застосовує керовані авіабомби, артилерію, ударні дрони, малі штурмові групи,написав Сирський у Telegram ввечері у вівторок, 29 липня.

За словами головнокомандувача, через зростання ворожої активності він відвідав підрозділи, які тримають оборону в Запорізькій області.

Там він заслухав командирів щодо ситуації на передовій, поточних потреб і наявних проблем, після чого дав розпорядження для вирішення озвучених питань.

– Плани російських окупантів нам відомі. З нашого боку вживаються заходи для поліпшення взаємодії військових частин та посилення підрозділів, щоб забезпечити стійкість оборони та не пустити ворога на ближчу відстань до Запоріжжя, – наголосив Сирський.

 

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

війна в УкраїніОлександр СирськийЗапорізький напрямокагресія рф
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