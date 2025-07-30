Трамп зробив важливу заяву щодо українських біженців в США

Президент США Дональд Трамп заявив, що українці, які втекли від війни та наразі перебувають у Сполучених Штатах, зможуть залишатися в країні до закінчення бойових дій в Україні. Про це він заявив, відповідаючи на питання журналістів щодо можливості надання притулку українським громадянам. "Так. Гадаю, ми це зробимо. Ми дозволимо їм залишитися", — сказав Трамп.

За його словами, у США прибуває велика кількість українців, і американська влада "працює з ними, аби знайти рішення". При цьому він не уточнив деталей майбутніх рішень щодо статусу українських біженців, проте підкреслив, що Сполучені Штати підтримують українців, які шукають безпеки. Цю заяву поширив прес-пул Білого дому.

Раніше у ЗМІ з’являлася інформація про обговорення іншої ініціативи. Деякі американські медіа писали, що адміністрація Білого дому розглядала можливість запровадження програм фінансової допомоги для українців, які добровільно погодяться повернутися на батьківщину. Йшлося про грошові компенсації для тих, хто вирішить залишити США. На цьому фоні заява Трампа фактично спростовує ці чутки та демонструє готовність Вашингтона забезпечити тимчасовий прихисток українцям, які рятуються від війни.

Після початку повномасштабного вторгнення РФ у лютому 2022 року до США в'їхали сотні тисяч українців. Частина з них отримала тимчасовий захист за програмами Uniting for Ukraine (U4U) та TPS (Temporary Protected Status). Теперішні дозволи мають обмежений строк дії, і питання їхнього подовження або легалізації статусу українців залишається важливим пунктом в порядку денному американської влади.