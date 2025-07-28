Вашингтон призупинив обмеження на експорт технологій до Пекіна: ЗМІ назвали причину

Щоб не завадити торговим переговорам з Пекіном і допомогти президенту Дональду Трампу забезпечити зустріч з лідером КНР Сі Цзіньпіном цього року, США призупинили обмеження на експорт технологій до Китаю.

Про це Financial Times розповіли особи, компетентні в цьому питанні.

За словами восьми осіб, серед яких є нинішні та колишні американські чиновники, Бюро промисловості та безпеки Міністерства торгівлі, яке здійснює експортний контроль, отримало в останні місяці вказівку уникати жорстких заходів щодо Китаю.

Американські та китайські чиновники зустрінуться в Стокгольмі в понеділок для третього раунду торгових переговорів після попередніх зустрічей в Женеві та Лондоні.

Хоча Трамп хоче уникнути дій, які можуть зашкодити зусиллям щодо зустрічі з Сі, деякі чиновники стверджують, що США обмежені в експортному контролі через ризик того, що Китай може вжити заходів у відповідь, обмеживши експорт до Штатів критично важливих рідкісноземельних елементів, як це було в травні.

ForUA.com нагадує, під час торгових переговорів у Стокгольмі між Китаєм і США 28 липня перемир’я в митних обмеженнях може бути продовжено ще на 90 днів.

За даними джерел, під час тримісячного перемир’я сторони домовляться не вводити нові мита і не вживати інших заходів, які могли б загострити торгове протистояння.