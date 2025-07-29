Дедлайн Трампа Путіну вплинув на зростання українських облігацій

Українські облігації показали найбільше зростання за липень після того, як президент США Дональд Трамп закликав президента РФ Володимира Путіна негайно припинити війну в Україні. Про це пише Bloomberg.

Доларові суверенні облігації України з погашенням у 2035 і 2036 роках підскочили майже на 1,5 цента. У понеділок українські папери становили шість із восьми найкращих за прибутковістю облігацій на ринках, що розвиваються.

Під час візиту до Шотландії Трамп заявив, що планує встановити новий термін у 10-12 днів для Путіна, щоб досягти припинення вогню з Україною, фактично скоротивши попередній дедлайн у 50 днів, який мав сплинути 2 вересня.

Ці заяви спричинили спекуляції щодо можливого перемир’я, що сприяло зростанню цін на українські боргові папери.

– Заяви Трампа можуть підтримати очікування перемир’я, яке раніше переважно не враховувалося ринком. Ми очікуємо, що війна, на жаль, триватиме щонайменше до 2026 року, але за відсутності прориву з боку Росії ми вважаємо, що співвідношення ризику і прибутковості для облігацій залишається позитивним, – зазначив Каан Назлі, старший економіст і портфельний менеджер Neuberger Berman Europe Ltd.

Перший ультиматум Трампа, озвучений 14 липня, передбачав запровадження суворих економічних санкцій проти Росії, якщо вона не припинить конфлікт.

Проте ця спроба провалилася, оскільки Путін, навпаки, активізував ракетні та дронові атаки на українські міста.

Після перемоги Трампа на виборах у США українські євробонди демонстрували позитивну динаміку на тлі сподівань на швидке мирне врегулювання.

Після того як переговори щодо миру зайшли в глухий кут, ринкові настрої різко погіршилися: з початку року ціни облігацій знизилися на 12%.

Це був найгірший результат серед аналогів на ринках, що розвиваються, згідно з даними, зібраними Bloomberg.

У своєму аналітичному огляді, опублікованому в п’ятницю, аналітик Jefferies Financial Group Inc. Дурукал Гюн зазначив, що наразі є тактична можливість інвестувати в українські облігації.

Серед позитивних факторів він назвав обмежену присутність інвесторів у цих паперах та їхню привабливу вартість.