Посол України розповів, як РФ намагається посварити Україну й Угорщину

Російська Федерація отримає матиме вигоду від сварки між Угорщиною та Україною. Тому Москва намагається розпалювати конфлікти за допомогою посольства та своїх ЗМІ, які поширюють антиукраїнські фейки.

Про це заявив посол України в Угорщині Федір Шандор, повідомляє Укрінформ.

За його словами, Україна розуміє, хто насправді винен в інформаційних вкидах. Проте угорська сторона нерідко реагує на них надто емоційно, зовсім не перевіряючи факти, стверджує Шандор.

– Але треба зберігати терпіння. Питання, кому це вигідно? Лише одній стороні – Росії, яка хоче нас посварити, розпалити конфлікти не лише на полі бою, а й у дипломатії, економіці, культурі та людських стосунках, – переконаний посол України в Угорщині.

На його думку, Росія підіймає градус протистояння, а за допомогою штучного інтелекту зараз можна вкидати будь-які сенсації.

Посол України в Угорщині припускає, що хтось обов’язково повірить в цю інформацію, навіть якщо вона абсурдно звучить.

Шандор стверджує, що намагається перевіряти інформацію на місцях. Наприклад, коли з’явилися відомості про нібито антиугорські написи в ліфті, то він контактував з поліцією та мером Мукачева, який запевнив його після перевірок, що подібних написів немає. Згодом стало відомо, що це були кадри восьмирічної давнини.

За словами Шандора, вся інформація йде з російського посольства та медіа, які фінансуються Кремлем.

Він переконаний, що Росії не шкода грошей на інформаційні кампанії проти України: боти розганяють фейки, а угорські посадовці потім реагують на них.

Наприклад, так було з підпалом греко-католицької церкви у закарпатському селі Паладь-Комарівці, де компактно історично проживає угорська громада. Посол наголосив, що слідчі завершили роботу на місці о 9:36, а вже о 10:08 угорське видання опублікувало новину.