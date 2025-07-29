КНР постачає РФ рідкісні метали, критично важливі для виробництва зброї

Китай став ключовим постачальником рідкісних металів, критично важливих для виробництва зброї в Росії, незважаючи на публічні заяви Пекіна про нейтралітет у війні проти України.

За даними журналістів «Схеми», майже два десятки китайських компаній продовжують експортувати галій, германій та сурму російським фірмам, що займаються оборонним виробництвом, повідомляє Mind.

Ці матеріали необхідні для виробництва боєприпасів, безпілотників, ракет і навіть компонентів ядерної зброї.

Західні санкції проти росії, запроваджені у 2022 році, охоплювали в тому числі ці рідкісні метали. Коли західні постачальники вийшли з ринку, китайські фірми стали основним джерелом цих матеріалів для москви.

Вони використовуються для різних військових цілей. Наприклад, сурма – в сплавах куль, броні та приладах нічного бачення.

Галій має вирішальне значення для конструкцій ядерних боєголовок на основі плутонію та напівпровідників військового класу. Германій необхідний для інфрачервоної оптики та лазерних систем наведення, включаючи БПЛА такі як Орлан-30.

Російські компанії, що імпортують ці метали, включають як приватні, так і державні структури. ТОВ «Краспоток», засноване в березні 2022 року, швидко стало значним імпортером германію з Китаю, з транзакціями на загальну суму сотень мільйонів рублів.

Більшість цих компаній залишаються без санкцій з боку Заходу, незважаючи на задокументовані зв'язки з виробництвом мікроелектроніки для зброї.

НАТО офіційно звинуватило Китай у сприянні виробництву російської зброї в липні 2024 року, що Пекін заперечив.

Твердження про те, що китайська влада не може контролювати приватних експортерів, є непереконливим. Аналітики зазначають, що навіть номінально приватні компанії в Китаї часто працюють під впливом держави.

Раніше високопоставлений чиновник української розвідки повідомив POLITICO, що Китай непомітно постачає росії критично важливі компоненти для безпілотників, включаючи двигуни, оптику, навігаційні системи та мікрочіпи, допомагаючи москві в виробництві технологій для війни проти України.