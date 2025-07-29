Забудьте про тренажерку: вчені назвали найкорисніший вид спорту

Якщо ви вважали, що інтенсивні тренування з обтяженнями в тренажерному залі – це найкращий спосіб досягти бажаної фізичної форми, результати нового дослідження Гарвардської медичної школи можуть вас здивувати. Згідно з працею професора медицини Ай-Мін Лі, плавання виявилося видом спорту, який надає найбільший позитивний вплив на організм, перевершуючи інші популярні фізичні навантаження, зокрема біг.

Дослідження Гарварду: Чому плавання перевершує інші тренування

Досі існувала поширена думка, що біг є найефективнішим способом схуднути, підтримувати форму та покращувати загальний стан здоров'я. Однак професор Ай-Мін Лі у своєму дослідженні «Приступаючи до вправ» зазначає, що часті пробіжки на довгі дистанції можуть надмірно навантажувати суглоби та травну систему.

Дослідження показало, що плавання набагато краще підходить для досягнення довготривалого ефекту у таких аспектах, як схуднення, нарощування м'язової маси, захист серця та мозку, а також зміцнення кісток. Автори інформаційного бюлетеня Harvard Healthbeat, який резюмує ключові витяги з дослідження, назвали плавання "ідеальним тренуванням".

Всебічна користь плавання

За словами вчених, плавання не тільки задіює практично всі м'язи тіла та сприяє спалюванню значної кількості калорій, але й позитивно впливає на здоров'я серця, а також захищає мозок від вікових пошкоджень на ранній стадії. Цей вид спорту підходить як для силових тренувань, так і для розвитку витривалості.

Однією з ключових переваг плавання є його м'який вплив на суглоби. "Плавання корисне для тих, хто страждає ожирінням та артритом – це знижує навантаження на кістки та суглоби", – зазначив професор Лі в інформаційному бюлетені. Це робить плавання доступним та безпечним видом фізичної активності для людей різного віку та стану здоров'я.