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Генетические экспертизы установили обоснованную причастность подозреваемого в убийстве 7-летней Марии Борисовой в Херсонской области. Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

«Сотрудниками полиции в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий задержан человек, проведены генетические экспертизы, которые установили обоснованную причастность этого человека к преступлению. Мужчине, который и ранее привлекался к уголовной ответственности, сообщается о подозрении в изнасиловании и убийстве малолетней Марии Борисовой», - отметил Геращенко.

Напомним, 11 марта в селе Счастливое Херсонской области было найдено тело 7-летней девочки, которую разыскивали 4 суток.

14 марта по подозрению в убийстве задержали 52-летнего мужчину
ForUm

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