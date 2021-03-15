Генетические экспертизы установили обоснованную причастность подозреваемого в убийстве 7-летней Марии Борисовой в Херсонской области. Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.
«Сотрудниками полиции в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий задержан человек, проведены генетические экспертизы, которые установили обоснованную причастность этого человека к преступлению. Мужчине, который и ранее привлекался к уголовной ответственности, сообщается о подозрении в изнасиловании и убийстве малолетней Марии Борисовой», - отметил Геращенко.
Напомним, 11 марта в селе Счастливое Херсонской области было найдено тело 7-летней девочки, которую разыскивали 4 суток.
14 марта по подозрению в убийстве задержали 52-летнего мужчину.
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