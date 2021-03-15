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В AstraZeneca заявили, что случаи тромбоза у привитых от COVID-19 не связаны с вакцинацией, сообщает УНИАН со ссылкой на Reuters.

Исследование начали после того, как органы здравоохранения в некоторых странах прекратили использование вакцины из-за проблем со свертыванием крови.

«Тщательный осмотр всех имеющихся данных о безопасности более 17 миллионов людей, привитых вакциной COVID-19 AstraZeneca в Европейском Союзе и Великобритании, не обнаружил доказательств повышенного риска легочной эмболии, тромбоза глубоких вен или тромбоцитопении в любом возрасте, группе, партии или в любой конкретной стране», - отметили в компании.

Производитель лекарств сообщал о 15 случаях тромбоза глубоких вен и 22 случаях легочной эмболии.

Скандал вокруг вакцины британо-шведской фармацевтической компании возник после смерти нескольких привитых вакциной AstraZeneca.

После прививки у них развилась тромбоэмболия. 

Использование вакцины приостановили Дания, Норвегия, Исландия, Италия, Австрия, Румыния, Болгария, Таиланд, ЮАР.

При этом власти Германии и Франции назвали такие действия необоснованными и призвали продолжить применение препарата.
ForUm

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