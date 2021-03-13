Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко прокомментировал фильм-расследование Золотое дно, снятый командой Telegram-канала Nexta.
Слова Лукашенко приводит агентство БЕЛТА.
Лукашенко признался, что не смотрел фильм, однако при этом назвал его лживым.
«Говорят, очень большой фильм, длинный. У меня столько времени нет смотреть», — заявил он.
Диктатор добавил, что ему дали «просто блоками анализ», после чего он «сделал вывод, что нового здесь ничего нет».
Лукашенко добавил, что фильм Nexta — это «калька с фильма о Путине», снятого командой Алексея Навального.
«Притом называют конкретные фамилии, которые не имеют никакого отношения, клянусь вам. Зачем?» — сказал Лукашенко.
Журналисты Nexta в фильме Золотое дно рассказали о роскошном образе жизни Лукашенко. Авторам удалось раскрыть полный список резиденций белорусского диктатора, оценить стоимость его собственного авто- и авиапарка, коллекции наручных часов и золотых письменных ручек.
Напомним, NEXTA опубликовал фильм о богатствах Лукашенко.
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