В Грузию поступила первая партия вакцины от коронавируса в рамках программы COVAX. Страна получила препарат AstraZeneca.
Как сообщает 1tv.ge, в Грузию поступило 43 200 доз вакцины.
Начало вакцинации запланировано на 15 марта во всех районах страны.
Первыми прививки получат медработники страны.
В ближайшие недели Грузия получит ещё 129 600 доз вакцины AstraZeneca. На следующем этапе также ожидается поступление вакцины компании Pfizer-BioNTech.
Украина в рамках глобального механизма COVAX рассчитывает получить от 8 до 16 млн доз вакцины от коронавируса, чего хватит для вакцинации 4−8 млн украинцев.
Напомним, Молдова стала первой европейской страной, получившей вакцину от COVID-19 в рамках программы COVAX.
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