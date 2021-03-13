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В Грузию поступила первая партия вакцины от коронавируса в рамках программы COVAX. Страна получила препарат AstraZeneca.

Как сообщает 1tv.ge, в Грузию поступило 43 200 доз вакцины.

Начало вакцинации запланировано на 15 марта во всех районах страны.

Первыми прививки получат медработники страны.

В ближайшие недели Грузия получит ещё 129 600 доз вакцины AstraZeneca. На следующем этапе также ожидается поступление вакцины компании Pfizer-BioNTech.

Цель COVAX — обеспечить справедливый доступ к вакцинам от COVID-19 для бедных стран.

Украина в рамках глобального механизма COVAX рассчитывает получить от 8 до 16 млн доз вакцины от коронавируса, чего хватит для вакцинации 4−8 млн украинцев.

Напомним, Молдова стала первой европейской страной, получившей вакцину от COVID-19 в рамках программы COVAX.
ForUm

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