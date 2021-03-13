В Хорватии после прививки вакциной от AstraZeneca умерла местная 91-летняя жительница. Об этом в пятницу, 12 марта, сообщило HRT со ссылкой на местное Агентство лекарственных средств и медицинских товаров

Отмечается, что пациентка скончалась из-за легочной эмболии. Ранее она была привита вакциной AstraZeneca.

В настоящее время невозможно установить причинно-следственную связь между введением вакцины и смертельным исходом, поэтому была запрошена дополнительная документация для ее выявления.

Напомним, AstraZeneca отрицает риски возникновения тромбов после прививки.