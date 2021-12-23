также в разделеМир
ФРГ запретит «собрания» на Новый год 11
Жена Макрона будет судиться из-за слухов о том, что она трансгендер 21
Лукашенко обвинил польские спецслужбы в убийствах мигрантов на границе 24
Турция будет использовать COVID-вакцину своего производства 11
ЕК открыла дело против Польши из-за скандального решения Конституционного суда 22
США обвинили Россию в нарушении правил ВТО 34
Еврокомиссия ограничила срок действия цифровых COVID-сертификатов 93
Польскому военному грозит 10 лет тюрьмы за бегство в Беларусь 390
В РФ вводят правила для массовых захоронений в военное и мирное время 241
Цены на газ в Европе превысили $2000 за тысячу кубометров 20
Путин хочет от США юридически обязывающий документ по гарантиям безопасности 265
Девушка Протасевича попросила помилования у Лукашенко 24
В Беларуси заявили о нападении на свое посольство в Лондоне 28
Форум в Давосе отложили из-за «омикрона» 15
Amnesty International: Мигрантов в Беларуси избивали, пытали и натравливали собак 36
Китайская теннисистка заявила, что не обвиняла влиятельного политика в изнасиловании 21
На детском Евровидение-2021 победила представительница Армении 25
Столтенберг обещает, что НАТО не пойдет на компромисс в вопросах Украины 23

Фармацевтическая компания AstraZeneca заявила, что третья, или бустерная доза ее вакцины против COVID-19 Vaxzevria «значительно» повышает уровень антител против варианта «омикрон» в лабораторном исследовании.

«Vaxzevria значительно повысила уровень антител против варианта омикрон SARS-CoV-2 (B.1.1.529) после третьей дозы бустера», - говорится в заявлении компании со ссылкой на исследование, передает Радио Свобода.

По выводам AstraZeneca, третья доза ее препарата нейтрализует вариант «омикрон» вариант до уровня, сопоставимого с тем, которого достигает вторая доза по варианту «дельта».

Уровни нейтрализующих антител также, как утверждается, были выше при бустерной вакцинации, чем у людей, ранее инфицированных и выздоровевших от COVID-19 естественным путем.

Исследование было проведено Оксфордским университетом, который помог AstraZeneca разработать вакцину в прошлом году.

Всемирная организация здравоохранения 22 декабря предупредила, что спешка в богатых странах с введением бустерных доз усугубляет неравенство в доступе к вакцинам, что продолжает пандемию.

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебреесус настаивал на том, что приоритетом должно оставаться получение вакцин уязвимым людям во всем мире, а не предоставление дополнительных доз уже вакцинированным.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

0
Теги