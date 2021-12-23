Фармацевтическая компания AstraZeneca заявила, что третья, или бустерная доза ее вакцины против COVID-19 Vaxzevria «значительно» повышает уровень антител против варианта «омикрон» в лабораторном исследовании.

«Vaxzevria значительно повысила уровень антител против варианта омикрон SARS-CoV-2 (B.1.1.529) после третьей дозы бустера», - говорится в заявлении компании со ссылкой на исследование, передает Радио Свобода.

По выводам AstraZeneca, третья доза ее препарата нейтрализует вариант «омикрон» вариант до уровня, сопоставимого с тем, которого достигает вторая доза по варианту «дельта».

Уровни нейтрализующих антител также, как утверждается, были выше при бустерной вакцинации, чем у людей, ранее инфицированных и выздоровевших от COVID-19 естественным путем.

Исследование было проведено Оксфордским университетом, который помог AstraZeneca разработать вакцину в прошлом году.

Всемирная организация здравоохранения 22 декабря предупредила, что спешка в богатых странах с введением бустерных доз усугубляет неравенство в доступе к вакцинам, что продолжает пандемию.

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебреесус настаивал на том, что приоритетом должно оставаться получение вакцин уязвимым людям во всем мире, а не предоставление дополнительных доз уже вакцинированным.