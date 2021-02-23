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Адвокаты осужденного активиста Сергея Стерненко просят перевести его из Одессы в Киевский следственный изолятор. Защитники считают, что пребывание в одесском СИЗО несет угрозу жизни Стерненко. Об этом говорится в заявлении юридической компании «Миллер», сообщает hromadske.

Соответствующее заявление о переводе Сергея Стерненко подал его адвокат Маси Найем.

Юристы заявляют, якобы представители правоохранительных органов города Одессы «стояли за нападением на украинского активиста».

«Именно поэтому пребывание Сергея в одесском СИЗО, куда его доставили после оглашения приговора, несет реальную угрозу его жизни и здоровью», ㅡ говорится в заявлении.

Руководитель одесского СИЗО, Сергей Чишкала, имеет три дня на рассмотрение этого заявления. Однако юристы надеются, что он вынесет «объективное решение в кратчайшие сроки».

Кроме того, как отмечают в юридической компании, аналогичные заявления собираются направить народные депутаты Украины Соломия Бобровская, Гео Лерос, Дмитрий Гурин, Игорь Василив, Дмитрий Наталуха, Виктория Сюмар и Егор Чернев.

Как сообщал ForUm, 23 февраля Приморский суд Одессы признал общественного активиста Сергея Стерненко виновным по делу о похищении. Его приговорили к семи годам тюрьмы и конфискации половины имеющегося имущества

Стерненко после заслушивания обвинительного приговора заявил, что президент Зеленский ранее предлагал ему занять государственную должность.

В свою очередь пресс-секретарь президента Юлия Мендель заявила, что Зеленский не вмешивается в расследование и рассмотрение уголовного дела против Стерненко и не предлагал ему никаких должностей.
ForUm

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