Ситуация в объединенной энергосистеме Украины в ночь на 10 февраля стала критической по вине компании ДТЭК Рината Ахметова, остановившей работу энергоблока №3 Запорожской ТЭС и №4 Кураховской ТЭС.

Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на данные НЭК «Укрэнерго» по состоянию на 10 февраля.

В качестве причины остановки указан аварийный ремонт. В настоящее время, в самый разгар отопительного сезона, в аварийном ремонте находятся 12 энергоблоков ТЭС. Из них 11 принадлежат ДТЭК.

Напомним, председатель правления Укрэнерго Роман Кудрицкий сообщил, что в нынешнем отопительном сезоне побит рекорд по числу энергоблоков ТЭС, выведенных в аварийный ремонт.

«Это означает, что они были доступны, они были в резерве, были отчеты, что они в исправном состоянии. И тут внезапно, когда диспетчер дает команду на включение энергоблока, чтобы сбалансировать энергосистему – оказывается, что эти блоки неисправны. И таких у нас в пик было 20 энергоблоков», - подчеркивал глава «Укрэнерго».

В Национальной комиссии по регулированию энергетики и коммунальных услуг заявили, что ситуация с запасами угля на складах тепловых электростанций остается критической и может спровоцировать возникновение общесистемной аварии в объединенной энергосистеме Украины.