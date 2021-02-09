Нацкомиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и комуслуг, планирует завершить проверки на теплоэлектростанциях до 12 февраля и допускает снижение запасов во всех компаниях.

Об этом заявил председатель НКРЭКУ Валерий Тарасюк, сообщает «Экономическая правда».

«Предварительные выводы: возможно, все без исключения компании имели заниженные запасы угля», - сказал Тарасюк.

Он отметил, что требование иметь минимальные запасы топлива является прямой нормой профильного закона и лицензионных условий производителей электроэнергии. За нарушение этих условий может быть как штраф, так и лишение лицензии.

«Надеюсь, к этому [лишению лицензии] не дойдет. Такого в истории не было. Это будет означать прекращение производства электроэнергии. Это последняя мера. Но тем не менее всем стоит помнить, что она предусмотрена», - заявил Тарасюк.

Вместе с тем глава комиссии отметил, что регулятор обратит внимание на невыполнение частными компаниями команд диспетчера «Укрэнерго» на загрузку через аварийный ремонт.

В то же время, он объяснил такие действия нежеланием использовать газ в условиях недостаточного количества угля.

«Мы проанализируем, почему частные компании, у которых нет угля, но они не хотят использовать дорогой газ, внезапно выпадают в ремонт. Мы учтем то, что «Центрэнерго» этого не делает, работает на газу, чем помогает энергосистеме», - отметил глава НКРЭКУ, подчеркивая, что это пока предварительная информация, полученная в ходе проверки.

Напомним, в Национальной комиссии по регулированию энергетики и коммунальных услуг заявили, что ситуация с запасами угля на складах тепловых электростанций остается критической и может спровоцировать возникновение общесистемной аварии в объединенной энергосистеме Украины.