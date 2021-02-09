также в разделеЭкономика
В январе инфляция в годовом измерении ускорилась до 6,1% 7
Минэкономики прогнозирует снижение экспорта зерновых на 20% 7
Из-за пандемии мировая торговля упала на 32% 9
Падение ВВП Украины замедлилось до 1% 12
РФ запретила ввоз из Украины некоторых видов железнодорожной продукции 19
Отопление и горячая вода пока не подорожают: подписан меморандум 32
Цена на нефть впервые за год превысила $60 18
Как будут начислять пенсии после запуска электронной трудовой книжки 24
НБУ изучает возможность выпуска е-гривны 17
В Украине упростили процедуру изменения поставщика газа для получателей субсидий 17
«Центрэнерго» просит Кабмин снизить цену на газ для их ТЭС 31
Международные резервы Украины в январе сократились до $28,8 млрд 26
УЗ получила только 15,8% компенсаций за перевозку студентов в 2020 году 14
Украинская молочка вышла на ливанский рынок 13
Кулеба: Украина сможет отключиться от российской электросистемы не ранее 2023 21
Кабмин готовит смену руководителей таможен 33
Авария на Запорожской ТЭС привела к дефициту в энергосистеме Украины 25
Рада поддержала разблокирование большой приватизации 11

Нацкомиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и комуслуг, планирует завершить проверки на теплоэлектростанциях до 12 февраля и допускает снижение запасов во всех компаниях.

Об этом заявил председатель НКРЭКУ Валерий Тарасюк, сообщает «Экономическая правда».

«Предварительные выводы: возможно, все без исключения компании имели заниженные запасы угля», - сказал Тарасюк.

Он отметил, что требование иметь минимальные запасы топлива является прямой нормой профильного закона и лицензионных условий производителей электроэнергии. За нарушение этих условий может быть как штраф, так и лишение лицензии.

«Надеюсь, к этому [лишению лицензии] не дойдет. Такого в истории не было. Это будет означать прекращение производства электроэнергии. Это последняя мера. Но тем не менее всем стоит помнить, что она предусмотрена», - заявил Тарасюк.

Вместе с тем глава комиссии отметил, что регулятор обратит внимание на невыполнение частными компаниями команд диспетчера «Укрэнерго» на загрузку через аварийный ремонт.

В то же время, он объяснил такие действия нежеланием использовать газ в условиях недостаточного количества угля.

«Мы проанализируем, почему частные компании, у которых нет угля, но они не хотят использовать дорогой газ, внезапно выпадают в ремонт. Мы учтем то, что «Центрэнерго» этого не делает, работает на газу, чем помогает энергосистеме», - отметил глава НКРЭКУ, подчеркивая, что это пока предварительная информация, полученная в ходе проверки.

Напомним, в Национальной комиссии по регулированию энергетики и коммунальных услуг заявили, что ситуация с запасами угля на складах тепловых электростанций остается критической и может спровоцировать возникновение общесистемной аварии в объединенной энергосистеме Украины.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

8
Теги