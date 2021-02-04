Ситуация с запасами угля на складах тепловых электростанций остается критической и может спровоцировать возникновение общесистемной аварии в объединенной энергосистеме Украины, сообщает пресс-служба Национальной комиссии по регулированию энергетики и коммунальных услуг.

«Ситуация с запасами угля на складах тепловых электростанций (ТЭС) остается критической. Ежедневное уменьшение запасов угля угрожает стабильной работе энергоблоков ТЭС. Это может спровоцировать возникновение общесистемной аварии в объединенной энергосистеме Украины и введение в действие графиков аварийного прекращения электроснабжения потребителей», – говорится в сообщении.

Так, по данным НЭК «Укрэнерго», по состоянию на 31 января 2021 запасы топлива на складах ТЭС с ноября 2020 уменьшились в 5,7 раза - до 436,8 тыс. т. 48% запасов угля сосредоточено только на двух станциях - Луганской и Славянской ТЭС.

Вместе с тем, по данным Министерства энергетики Украины, по состоянию на 2 февраля 2021 запасы угля на ТЭС составляют 431,9 тыс. т (291 тыс. т - газового угля и 140,9 тыс. т - антрацита). Текущие запасы угля в 5,5 раз меньше значения по состоянию на 4 февраля 2020 (2400000 т).

По заявлению НЭК «Укрэнерго», с целью срочного определения обстоятельств, приведших к данной ситуации, а также для обеспечения безопасности поставок электрической энергии регулятор 25 января 2021 принял решение о проведении внеплановых выездных проверок ООО «ДТЭК Востокэнерго», АО «ДТЭК Днепроэнерго», АО «ДТЭК Западэнерго», ОАО «Центрэнерго» и ОАО «Донбассэнерго» по обеспечению тепловых электростанций необходимым резервом соответствующего топлива для работы в отопительный период 2020-2021рокив.

Согласно пункту 40 Лицензионных условий по производству электрической энергии, тепловые электростанции должны иметь необходимые резервы соответствующего топлива.

В случае выявления нарушений по результатам проверок НКРЭКУ применит к соответствующим субъектам хозяйствования санкции в рамках действующего законодательства.