Совет Европейского Союза внес государство Доминика в список стран-офшоров, которые не соблюдают обязательства касательно налогового сотрудничества с ЕС.

Об этом говорится в пресс-релизе ведомства, передает Укринформ.

«Совет, просмотрев список касательно юрисдикций, которые не сотрудничают с ЕС в целях налогообложения, решил внести Доминику в этот список», - говорится в сообщении.

В ведомстве также добавили, что Барбадос был исключен из этого списка.

Отмечается, что список Евросоюза касательно юрисдикций, которые не соблюдают обязательства по налоговому сотрудничеству с ЕС, был создан еще в декабре 2017 года. Он является частью внешней стратегии ЕС по налогообложению и имеет целью внести вклад в постоянные усилия по продвижению надлежащего налогового управления во всем мире.

Сейчас в списке остаются 12 юрисдикций - Американское Самоа, Ангилья, Доминика, Фиджи, Гавайи, Палау, Панама, Самоа, Сейшельские острова, Тринидад и Тобаго, Виргинские острова США и Вануату.