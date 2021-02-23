Мэр Киева Виталий Кличко призвал депутатов Киевсовета перенести рассмотрение вопроса о выделении земельных участков для обустройства входной группы будущего Мемориала в Бабьем Яру.

Также он предложил сначала провести депутатские слушания по концепции проекта, сообщила пресс-служба Киевсовета.

«Большой резонанс и обсуждение в обществе получила тема Мемориала в Бабьем Яру. Немало и спекуляций вокруг этого. Поэтому я предлагаю не рассматривать на сегодняшнем заседании и перенести вопрос выделения земельных участков для обустройства входной группы будущего Мемориала. И сначала провести отдельные депутатские слушания, где Фонд «Бабий Яр» представит концепцию проекта и ответит на вопросы, волнующие депутатов Киевсовета», - сказал Кличко.

Также, по словам мэра Киева, важно, чтобы реализация этого проекта происходила совместно и под контролем государства.