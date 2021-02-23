также в разделеСтолица
В Киеве – 454 новых случая COVID-19 13
ЕБРР выделит на обновление вагонов киевского метро €50 миллионов 16
В Киеве за сутки коронавирусом заболели 169 человек 17
Зеленский анонсировал начало строительства Киевской обходной дороги 30
COVID-19 в Киеве: за день более 70 госпитализаций 12
После убийства пешехода в центре Киева водителя арестовали 31
В Киеве подтвердили более 400 новых случаев коронавируса 9
В Киеве водитель-иностранец до смерти избил пешехода 61
В Киеве бесплатный тест на COVID-19 можно сдать в 71 пункте 17
В Киеве упал строительный кран 23
Киев готовится к возможным подтоплениям 15
В Киеве украли велосипед нидерландского дипломата 42
В Киеве – 544 случая COVID-19 за сутки 16
Киев может попасть в оранжевую зону карантина 11
ГБР: 88 подозреваемых по делам Майдана будут судить заочно 14
В Киеве за сутки обнаружили 513 новых случаев COVID-19 15
На станциях «Майдан Незалежности» и «Дворец спорта» взрывчатки не нашли 12
Патрульные задержали в столице пьяного водителя маршрутки 15

Мэр Киева Виталий Кличко призвал депутатов Киевсовета перенести рассмотрение вопроса о выделении земельных участков для обустройства входной группы будущего Мемориала в Бабьем Яру.

Также он предложил сначала провести депутатские слушания по концепции проекта, сообщила пресс-служба Киевсовета.  

«Большой резонанс и обсуждение в обществе получила тема Мемориала в Бабьем Яру. Немало и спекуляций вокруг этого. Поэтому я предлагаю не рассматривать на сегодняшнем заседании и перенести вопрос выделения земельных участков для обустройства входной группы будущего Мемориала. И сначала провести отдельные депутатские слушания, где Фонд «Бабий Яр» представит концепцию проекта и ответит на вопросы, волнующие депутатов Киевсовета», - сказал Кличко.

Также, по словам мэра Киева, важно, чтобы реализация этого проекта происходила совместно и под контролем государства.  
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

12
Теги