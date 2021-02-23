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Служба безопасности Украины задокументировала бывшего топ-менеджера Укрзализныци на хищении миллионов гривен, сообщил пресс-центр ведомства.

Средства были выделены на ремонт подвижного состава общества. Оперативники спецслужбы установили, что чиновник привлек к подрядным работам фирму, зарегистрированную на подставное лицо. У предприятия были необходимые производственные мощности и квалифицированный персонал.

На самом деле работы фактически выполняли работники Укрзализныци с использованием запасных частей неизвестного происхождения.

Кроме того, ремонт осуществлялся в значительно меньших объемах, чем предусмотрено регламентом, и с нарушением технологических норм.

Инициированные СБУ в рамках досудебного расследования экспертизы установили факты нанесения убытков АО «Укрзализныця» на общую сумму почти 58,6 млн грн, из-за чего также была противоправно занижена налогооблагаемая база на 6,4 млн грн.

Сейчас злоумышленнику сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное следствие.  
ForUm

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