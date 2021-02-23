В оккупированном Крыму из-за мороза и вредителей под угрозой исчезновения оказались некоторые традиционные сорта винограда, сообщила Ассоциация реинтеграции Крыма.

«В оккупированном Крыму могут исчезнуть некоторые сорта винограда. Как утверждают крымские «специалисты», это может быть связано с тем, что текущий февраль выдался на полуострове морозным, однако перед похолоданием был достаточно теплый период», - говорится в сообщении.

Уточняется, что под угрозой оказались ранние сорта винограда, которые используются в виноделии, – Алиготе, Алеатико, Жемчужина Саба, Иршаи Оливера, Королева виноградников, Ранний Магарач, Пино Нуар и др.

Из-за теплых зим лоза этих сортов в последние годы выгоняет почки раньше обычного, и поздние весенние заморозки наносят непоправимый вред. Поэтому виноградари вынуждены отказываться от раннеспелых сортов и переходить на лозу более поздних сроков созревания.

Но и эти сорта оказываются под угрозой, поскольку легкий непродолжительный мороз уничтожает вредителей, а если зима теплая, вредители выживают.