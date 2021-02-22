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Во вторник, 23 февраля, в Сумской, Черниговской, Полтавской, Днипре с районами ожидается днем ​​-5-12 градусов, сообщила синоптик Наталья Диденко.

Ночью на северо-востоке даже местами до -12-15 градусов.

Запад и южная часть Украины + 4 + 9 градусов, на Закарпатье до +12 градусов.

На остальной территории Украины днем ​​– около нуля.

Во вторник на востоке, северо-востоке и в центре Украины порывы юго-восточного ветра могут быть сильными, штормовыми.

В Киеве 23-го февраля в течение дня – около нуля, без осадков, хотя и облачно. Однако поздно вечером во вторник, а затем в среду в столице – снег и мокрый снег.

24-го февраля в Киеве кратковременно похолодает, затем снова потеплеет.

В четверг-пятницу на Закарпатье и в Прикарпатье вероятность максимальной температуры до + 13 + 15 градусов.
ForUm

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