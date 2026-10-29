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Війна

Окупанти завдали ударів по 44 населених пунктах Запорізької області

Окупанти завдали ударів по 44 населених пунктах Запорізької області

Протягом 28 жовтня російські окупанти завдали 849 ударів по 44 населених пунктах Запорізької області.

Окупанти атакували область 662 безпілотниками різних модифікацій, переважно FPV. Під ударами дронів опинилися, зокрема, Запоріжжя, Степногірськ, Оріхів, Приморське та Мала Токмачка.

Також війська РФ здійснили 20 авіаударів по 13 населених пунктах, серед яких Комишуваха, Зарічне, Веселянка, Таврійське та Гуляйпільське.

Шість разів росіяни обстріляли з реактивних систем залпового вогню Комишуваху, Таврійське, Веселянку та Оріхів. Ще 161 удар завдали з артилерії.

"Надійшло 87 повідомлень про пошкодження житла, автівок та об'єктів інфраструктури", - сказав голова Ради оборони Запорізької області Іван Федоров.

Фото: Telegram.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

війнаобстрілЗапорізька областьокупанти
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