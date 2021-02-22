Хозсуд Донецкой области суд частично удовлетворил иск Сбербанка к «Укрзализныце» и решил взыскать с УЗ 56,1 млн долларов задолженности «Донецкой железной дороги».

Об этом сообщает Finbalance.

Сбербанк просил суд взыскать с компании 56,1 млн долл. задолженности и 149 млн грн пени. Хозсуд Донецкой области удовлетворил требования банка в части взыскания задолженности, в части пени истцу было отказано.

Отмечается, что в декабре Хозсуд Киева открыл производство по делу по иску Сбербанка к Укрзализныце о взыскании 17,25 млн долл по начисленным за период с 14.12.2017 по 23.11.2020 и неоплаченными процентами за пользование кредитной линией.

27.07.2020 «Укрзализныця» заявляла, что украинская «дочка» Сбербанка реструктуризировала ее долги на сумму около 200 млн долл., подлежащих погашению до конца июля. Как отмечалось, подписание соглашений состоялось в течение недели до указанной даты со вступлением в силу условий реструктуризации после принятия соответствующего решения Нацбанком.

Как уточнялось, реструктуризация проведена на срок до 3 лет с возможностью досрочного погашения.

В июне 2020 года «Укрзализныця» сообщила, что Большая Палата Верховного Суда признала ее правопреемником ГП «Донецкая железная дорога» с даты госрегистрации акционерного общества - 21.10.2015.

Это означает, что УЗ будет обязана погасить все долги ГП «Донецкая железная дорога», не получив при этом от последнего никакого имущества в уставный капитал (при том, что в ОРДЛО - более 20 тыс. грузовых вагонов УЗ, почти 6 тыс. вагонов других собственников, почти 6 тыс. пассажирских вагонов и более 300 локомотивов).

По приблизительным подсчетам сумма обязательств ГП «Донецкая железная дорога» перед кредиторами превышает 6,5 млрд грн, в т.ч. перед Сбербанком – 3,5 млрд грн, ВТБ Банком – 1,2 млрд грн.