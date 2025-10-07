Справа MH17: Верховний суд США відмовив Сбербанку РФ у відкритті касації

Верховний суд США відмовив Сбербанку РФ у відкритті касації у справі щодо збиття MH17. Про це керівник Офісу Президента Андрій Єрмак написав у себе в Telegram.

За словами очільника ОП, це створює надзвичайно важливий юридичний прецедент – російські комерційні структури можуть бути притягнуті до відповідальності у судах США за шкоду, завдану Росією та контрольованими нею терористичними організаціями.

Він уточнив, що позов подала сім’я 18-річного Квіна Шансмана, який загинув у літаку рейсу MH17.

– Аргумент – Сбербанк через банківську систему США фінансував “ДНР”. Суди першої та апеляційної інстанцій вже відхилили спроби Сбербанку прикритися “суверенним імунітетом”, і тепер це підтвердив Верховний суд США, – наголосив Єрмак.

Зазначається, що пізніше справу розглянуть по суті і якщо позов задовольнять, то це стане потужним сигналом для всіх структур, які прямо чи опосередковано фінансують російську агресію.

– Уникнути відповідальності більше не вдасться. Разом із партнерами ми продовжуємо працювати над тим, щоб кожен, хто причетний до злочинів РФ, відповів перед законом, – резюмував Андрій Єрмак.

ForUA нагадує, у вересні стало відомо, що Росія оскаржує в Міжнародному суді ООН рішення щодо збиття малайзійського боїнга над територією України у 2014 році, щоб уникнути відповідальності.

Авіакатастрофа рейсу MH17, в якій 17 липня 2014 року загинули усі 283 пасажири боїнга та 15 членів екіпажу, зокрема 80 дітей, була ретельно розслідувана міжнародними інституціями.

Вони визнали відповідальність РФ за цей злочин та його конкретних виконавців.

Відповідальність Росії за збиття літака доведена та є очевидною.