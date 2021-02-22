Вакцина от коронавируса AstraZeneca (CoviShield) может быть доставлена в Украину во вторник, 23 февраля.
Об этом сказал заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко на брифинге в рамках Всеукраинского форума «Украина 30. Инфраструктура», сообщает Укринформ.
«Вакцина уже в пути (в Украине - Ред.), она утром, я надеюсь, уже будет в Украине», - сказал Тимошенко.
По его словам, первая партия едет в Украину не напрямую, следующие доставки Минздрав отрабатывает с логистами.
Напомним, украинская делегация в Индии договорилась об увеличении поставок в Украину американской вакцины NovaVax против коронавируса.
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