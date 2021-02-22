Украинская делегация в Индии договорилась об увеличении поставок в Украину американской вакцины NovaVax против коронавируса.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр охраны здоровья Максим Степанов.

«Еще одна позитивная новость из индийского Пуне и крупнейшего в мире производителя вакцин Serum Institute. Успешно завершили переговоры об увеличении поставок в Украину американской вакцины NovaVax. Нам подтвердили возможность поставки дополнительных 5 миллионов доз вакцин от этого производителя. Утвердим договоренность подписанием договора», – написал он.

По словам Степанов, общий объем вакцин NovaVax, который ожидается в Украине, на сегодня составляет 15 млн (доз). «Напомню, что поставки вакцины NovaVax запланированы, начиная с июля 2021 года», – подчеркнул он.

Напомним, 18 февраля Степанов вылетел в Индию для проведения прямых переговоров с производителями о дополнительных объемах вакцин Oxford/AstraZeneca и NovaVax в 2021-2022 году.