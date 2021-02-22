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Служба безопасности Украины разоблачила масштабную противоправную схему хищения госсредств АО «Укрзализныця», сообщает пресс-центр СБУ.

Как установили сотрудники спецслужбы, дельцы организовали сделку при восстановлении железнодорожного моста на участке международного сообщения Гомель - Чернигов - Киев. От надлежащего содержания этого объекта зависит функционирование транспортного коридора, проходящего по территории Украины.

Оперативники СБУ установили, что должностные лица регионального филиала «Юго-Западная железная дорога» действовали по сговору с менеджментом подрядной организации. Во время капитального ремонта объекта критической инфраструктуры они искусственно завысили объемы выполненных работ и стоимость материалов.

СБ Украины в пределах досудебного расследования инициировала экспертизы, которые подтвердили завышения вдвое стоимости выполнения контракта. Своими действиями злоумышленники поставили под угрозу стабильное и безопасное функционирование моста, благодаря усилиям СБУ, профильные специалисты восстановили его надежную работу.

Сейчас организаторам сделки сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ч. 1 ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины.
ForUm

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