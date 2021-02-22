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В мире по состоянию на утро 22 февраля подтверждены почти 112 миллионов случаев коронавируса, из них более 2,4 миллиона летальных.

Как передает Укринформ, об этом свидетельствуют данные портала Worldometer.

Согласно им, с начала пандемии в мире выявлено 111 962 912 случаев заболевания COVID-19, в частности 2 478 165 летальных, при этом 87 331 761 человек выздоровел.

Больше всего больных выявлено в США (28 765 423), Индии (11 005 850) и Бразилии (10 168 174).

В то же время наибольший суточный прирост случаев заболевания COVID-19 зафиксирован в Мексике (3 104).

 
ForUm

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