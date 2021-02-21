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В Украину идет потепление 15

Погода в Украине в воскресенье, 21 февраля, будет облачной, но без осадков. Ожидается, что потепление продержится как минимум до следующей среды.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

На Западной Украине в течение всех суток будет сухо, осадков не ожидается. Температура — от +2 до +5 градусов. На Закарпатье будет теплее — от +6 до +8 градусов. В восточных регионах периодически ожидается небольшой снег. Температура воздуха будет колебаться от -1 до +3 градусов.

На севере страны синоптики осадков не прогнозируют. Температура будет от +1 до +4 градусов. В южных областях также будет без осадков от +2 до +5 градусов.

В Киеве 21 февраля — переменная облачность, но осадков не ожидается. Днем столбики термометров поднимутся до +1 — +3 градусов.

В понедельник, 22 февраля, в Украине тоже будет тепло, во всех регионах ожидается плюсовая температура. В южных областях до +9, а на западе страны — до +11. Снег прогнозируют лишь в Сумской, Харьковской, Луганской и Донецкой областях.

23 февраля температура снизится, но на западе будет еще тепло. На востоке морозы от -1 до -6 градусов днем, а ночью до -11. В центральных областях будет сравнительно тепло: днем 1 + 5 градусов, а ночью от -1 до -4 градусо

С 24 февраля в Украину снова придет похолодание. В восточных областях будут снегопады и ударят морозы до -9 градусов днем и до -14 — ночью.
ForUm

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