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Війна

Кремль підтримує тристоронню зустріч, – Зеленський

Кремль підтримує тристоронню зустріч, – Зеленський

Росія підтримує тристоронню зустріч на рівні команд, дати цієї можливої зустрічі ще узгоджуються.

"Важливо було, що сьогодні була зустріч Стіва Віткоффа з російською стороною. Ми отримали фідбек, що Росія, так як це зрозуміли ми з брифу, Росія підтримує трьохсторонню зустріч на рівні наших команд. Американська сторона пропонує це зробити як можна швидше, ми підтримуємо це. Я не знаю, які будуть остаточні дати цієї зустрічі", – повідомив президент Володимир Зеленський.

За словами президента, аджендою для цієї можливої зустрічі залишається закінчити війну, наблизити мир і підготувати все для зустрічі на рівні лідерів.

"Щоб напрацювати цю адженду, команди будуть спілкуватись. Я не знаю, коли буде ця зустріч", – зазначив Зеленський.

Він повідомив, що українська сторона спілкувалася з американськими партнерами. За його словами, зроблять все, щоб це було як можна раніше, в листопаді. Водночас президент вважає, що зустріч має відбуватися не пізніше початку листопада.

"Подивимося, не все від нас залежить. Ми будемо підтримувати пропозицію і припинення вогню, і закінчення війни, і енерго ceasefire, будь-якого ceasefire, в будь-якому випадку і гуманітарних ініціатив, повернення полонених і дипломатії", – наголосив президент.

Він додав, що Росія вже багато разів говорила, що готова до зустрічі в тому чи іншому форматі.

"Потім щось змінялось, відмінялось, подивимося як цього разу. І тому головний концепт це зустрітись як можна раніше – почати працювати, напрацювати мир, який нам потрібен", – резюмував Зеленський.

Фото: ОП.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

РосіяУкраїнавійнаЗеленськийВіткофф
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