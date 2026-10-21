Румунські служби з’ясовують походження знайденого в полі безпілотника

У середу, 21 жовтня, у румунському повіті Бузеу знайшли уламки безпілотника, зокрема фюзеляж і частину двигуна. Правоохоронці з’ясовують походження апарата та обставини його падіння.

Про це повідомляє видання Digi24.

Уламки виявив місцевий житель у полі поблизу села Мошешті. Він повідомив про знахідку голову комуни Робеаска Домніку Влад, а згодом зателефонував до служби екстреної допомоги 112.

За словами Влада, на місце прибули пожежники. Він також зазначив, що місцеві жителі нерідко чують гучні вибухи та звуки літальних апаратів, тому не зміг сказати, коли саме міг упасти безпілотник.

Префект повіту Бузеу Леонард Діміан підтвердив, що серед знайдених уламків є фюзеляж і частина двигуна. На місці працюють рятувальники, поліція, жандармерія та фахівці Румунської служби розвідки (SRI).

«Наразі тривають слідчі дії, спрямовані на встановлення походження цього зразка військової техніки», — повідомив Діміан.

Digi24 припускає, що уламки можуть належати безпілотнику, який кілька днів тому впав у полі, не будучи зафіксованим румунськими радарами. Водночас префект не зміг підтвердити, що апарат перебував на місці знахідки протягом такого часу.

За словами Діміана, територію пошуків планують значно розширити. Він зазначив, що через війну в Україні літальні апарати можуть відхилятися від курсу та падати на території сусідніх держав.

Уранці 21 жовтня румунські радіолокаційні системи зафіксували групу повітряних цілей на північний схід від українського міста Вилкове. О 03:34 у північній та східній частинах повіту Тулча оголосили повітряну тривогу. Оскільки порушення повітряного простору Румунії не зафіксували, о 04:02 тривогу скасували.

Раніше, 17 жовтня, два винищувачі F-16 румунських Повітряних сил збили два безпілотники, які увійшли в повітряний простір країни над Чорним морем.