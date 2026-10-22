США скорочують війська і дипломатичний персонал на Близькому Сході

США почали виводити війська зі своїх баз і скорочувати дипломатичний персонал у країнах Близького сходу через загрози з боку Ірану.

Скорочення чисельності військ є відповіддю на постійні загрози в регіоні й відбувається в той час, коли президент Трамп розглядає можливість нових військових дій в Ірані, повідомляє NBC News.

Американці протягом останніх днів непомітно скорочують свою присутність на військових базах на Близькому Сході, а Держдеп розпорядився додатково зменшити кількість персоналу в низці дипломатичних представництв у регіоні.

Переміщення американських сил у безпечніші місця є частиною планів військового керівництва США, оскільки президент Дональд Трамп розглядає можливість відновлення масштабних бойових дій в Ірані.

Йдеться про бази в Йорданії, Катарі та Кувейті. Однак США нібито планують зберегти там незначну присутність, зокрема для забезпечення протиповітряної оборони, як це було і після переміщення військ перед початком війни з Іраном.

Речник Центрального командування США Тімоті Гокінс заявив: "Ми регулярно переміщуємо американських військовослужбовців і засоби, щоб оптимізувати готовність до виконання завдань. З міркувань операційної безпеки, ми не обговорюємо такі переміщення".

Дипустанови Сполучених Штатів від початку війни з Іраном теж працювали в регіоні з обмеженим штатом. Проте 21 жовтня очільники кількох дипломатичних місій на Близькому Сході нібито отримали повідомлення про ще більше скорочення співробітників. Крім того, Держдеп оголосив, що наразі американське посольство в Саудівській Аравії перебуває в режимі обов'язкового виїзду, що означає продовження роботи тільки з частиною штату.

У відповідь на повідомлення про нібито підготовку наказу про виїзд для частини персоналу всіх посольств США у регіоні Перської затоки, речник Держдепартаменту Томмі Піготт наголосив, що йдеться про від'їзд співробітників американського уряду лише у Саудівській Аравії, чия присутність не є критично необхідною. Це рішення чиновник пояснив тим, що підтримувані Іраном хусити дедалі частіше втягуються у бойові дії проти Саудівської Аравії, що зокрема призводить до жертв серед цивільних.

Фото: hawarnews.com.