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Російські балістичні удари спричинили пожежі й руйнування у шести районах Києва

Російські балістичні удари спричинили пожежі й руйнування у шести районах Києва

Внаслідок російської ракетної атаки на Київ з вечора 21 жовтня та вночі 22 жовтня загинула одна людина, ще 22 постраждали, серед них 4 дітей, повідомляє ДСНС.

Дніпровський район. Загинула людина, дитину госпіталізували. Пошкоджено будинки й автомобілі, горіли житлові та нежитлові будівлі. Постраждали ще п'ятеро людей.

У Печерському районі постраждали восьмеро людей, зокрема троє дітей. Росіяни пошкодили будівлі, автомобілі швидкої допомоги та монастир.

Ще шестеро людей постраждали внаслідок влучання в нежитлову будівлю в Голосіївському районі, двоє – в Оболонському, де російська атака пошкодила нежитлові будівлі та спричинила пожежі. Рятувальники загасили вогонь.

У Святошинському районі горіли нежитлова будівля та ресторанний комплекс. Рятувальники ліквідували пожежу на площі 1100 квадратних метрів.

У Дарницькому районі росіяни пошкодили транспортну інфраструктуру. Люди не постраждали.

Фото: ДСНС.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

ДСНСКиїввійнаобстрілракетиокупанти
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