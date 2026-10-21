Трамп не має стосунку до рішень Маска стосовно Starlink, - Рубіо

Президент США Дональд Трамп не має жодного відношення до рішень, які приймає компанія SpaceX щодо роботи своїх терміналів супутникового зв'язку StarLink та військової системи StarShield, а також засновник компанії Ілон Маск.

"Це приватна компанія, у неї є договір та умови, що регулюють використання цієї технології. Ми не можемо вказувати приватній компанії, які рішення їй приймати. Ні Трамп, ні будь-хто інший у нашій системі ніколи не вимагав внесення будь-яких змін до цієї системи", - сказав державний секретар США Марко Рубіо.

Трамп не керує цією компанією і не може давати їй вказівки щодо будь-яких дій, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Рубіо стверджує, що США не відмовляє Україні ні в яких засобах захисту країни.

"У ЗМІ поширювалася інформація про те, нібито уряд США відмовляє Україні в чомусь, що їй потрібно для захисту своєї країни. Це неправда, це не відповідає дійсності, і те, що українські керівники продовжують стверджувати таке, також не відповідає дійсності", – сказав він.

Фото: whitehouse.gov.