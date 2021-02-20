также в разделеПроисшествия
Минздрав объяснил вспышку COVID-19 в западных областях 13
В Одессе ночью горел роддом 36
На Закарпатье зафиксировали случай малярии 9
В Египте попал в ДТП автобус с туристами, пострадали трое украинцев 16
ООС: Боевики совершили 4 обстрела, потерь нет 9
В Украине больше новых случаев COVID-19 за сутки, чем выздоровлений 26
Вслед за Бояркой и Уманью: подросток наглотался таблеток в Киеве 26
В Чехии в результате ДТП погибли двое украинцев 17
За минувшие сутки боевики 4 раза обстреляли украинские полиции 11
В Ривном произошел пожар в здании ОГА 54
В Умани еще две школьницы отравились «Дротаверином» 47
Под Харьковом перевернулся автобус: 10 пострадавших 14
Оккупанты провели обыски в семи домах крымских татар, есть задержанные 52
ООС: Боевики совершили 4 обстрела, украинские военные отвечали 13
В Украине – 4286 новых случаев COVID-19 63
Заблудившегося в Карпатах туриста ищут 4-й день 10
Установлено, чем отравились школьницы в Боярке 108
В Боярке две школьницы отравились неизвестным веществом, одна девочка умерла 40

В Ивано-Франковской области разворачивают карантинные блокпосты и вводят особый режим въезда и выезда из области из-за роста заболеваемости COVID-19. Решение о таких мерах накануне было принято на внеочередном заседании Ивано-Франковской региональной комиссии ТЭБ и ЧС.

«Образовать на въездах и выездах из отдельных населенных пунктов области карантинные пункты (посты) для ограничения распространения коронавирусной болезни COVID-19. Установить особый режим въезда и выезда из отдельных населенных пунктов области граждан и транспортных средств, организовать мониторинг состояния здоровья путешествующих путем бесконтактного измерения температуры, а в случае выявления признаков заболевания - направить их в учреждение здравоохранения», - говорится в протоколе заседания внеочередной региональной комиссии ТЭБ и ЧС.

Отмечается, что на территории области будут работать 16 карантинных пунктов, из которых пять в круглосуточном режиме: в Ивано-Франковске - на автодороге Н-10, возле АЗС на автодороге Н-09 у ресторана Лелеч и в селе Черниев. В Надворнянском районе блокпосты выставляют в поселке Делятин и в селе Яблуница на дороге Н-09.

Известно, что наибольший рост заболеваемости коронавирусной инфекцией регистрируют в Ивано-Франковске, Коломыйском и Надворнянском районах.

Напомним, в Ивано-Франковской области из-за чрезвычайно высокого уровня взаболеваемости коронавирусной болезнью COVID-19 сложилась сложная ситуацию с заполнением койко-мест в больницах.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

21
Теги