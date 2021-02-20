В Ивано-Франковской области разворачивают карантинные блокпосты и вводят особый режим въезда и выезда из области из-за роста заболеваемости COVID-19. Решение о таких мерах накануне было принято на внеочередном заседании Ивано-Франковской региональной комиссии ТЭБ и ЧС.

«Образовать на въездах и выездах из отдельных населенных пунктов области карантинные пункты (посты) для ограничения распространения коронавирусной болезни COVID-19. Установить особый режим въезда и выезда из отдельных населенных пунктов области граждан и транспортных средств, организовать мониторинг состояния здоровья путешествующих путем бесконтактного измерения температуры, а в случае выявления признаков заболевания - направить их в учреждение здравоохранения», - говорится в протоколе заседания внеочередной региональной комиссии ТЭБ и ЧС.

Отмечается, что на территории области будут работать 16 карантинных пунктов, из которых пять в круглосуточном режиме: в Ивано-Франковске - на автодороге Н-10, возле АЗС на автодороге Н-09 у ресторана Лелеч и в селе Черниев. В Надворнянском районе блокпосты выставляют в поселке Делятин и в селе Яблуница на дороге Н-09.

Известно, что наибольший рост заболеваемости коронавирусной инфекцией регистрируют в Ивано-Франковске, Коломыйском и Надворнянском районах.

Напомним, в Ивано-Франковской области из-за чрезвычайно высокого уровня взаболеваемости коронавирусной болезнью COVID-19 сложилась сложная ситуацию с заполнением койко-мест в больницах.