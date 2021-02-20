Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал распоряжение о созыве внеочередного пленарного заседания Верховной Рады Украины по требованию Президента Владимира Зеленского - 23 февраля на 12:00, для рассмотрения законопроекта, ранее ветированного Президентом, о конкурсах на государственную службу. Об этом сообщает Информационное управление Аппарата ВР.

«В связи с требованием Президента Украины о созыве внеочередного пленарного заседания ВРУ 9-го созыва...: созвать внеочередное пленарное заседание ВРУ... на 12:00 23 февраля 2021 года, на котором рассмотреть Закон Украины о внесении изменений в некоторые законы Украина по возобновлению проведения конкурсов на занятие должностей государственной службы и других вопросов государственной службы с предложениями Президента Украины от 18 февраля 2021 года (регистр. № 4531)», - говорится в тексте распоряжения.

Аппарату Верховной Рады Украины поручено обеспечить подготовку i проведение этого внеочередного пленарного заседания Верховной Рады Украины и проинформировать народных депутатов Украины о вопросе, рассмотрение которого запланировано на нем.

Напомним, Зеленский объяснил, почему ветировал закон о конкурсах на госдолжности.