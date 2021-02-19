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Президент Владимир Зеленский просит Верховную Раду изъять из закона «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно возобновления проведения конкурсов на занятие должностей государственной службы и других вопросов государственной службы» от 16 февраля 2021 нормы об ограничении исполнения полномочий заместителями министра, если должность министра является вакантной. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе ОП.

Глава государства вернул в парламент этот закон со своими предложениями.

Президент поддерживает необходимость возобновления конкурсов на должности государственной службы, которые были приостановлены из-за карантина в связи с распространением коронавируса.

В то же время Зеленский обращает внимание Верховной Рады, что положение, в которых говорится о выполнении первым заместителем министра или заместителями министра (в период, когда должность министра вакантна) только отдельных полномочий министра, являются неприемлемыми, ведь нарушают конституционные нормы относительно назначения по представлению премьер-министра членов правительства Украины.

«Если в течение длительного времени народные депутаты не назначают министра – а такое не раз у нас бывало, - эти нормы закона приведут к параличу деятельности всего министерства. В стране, которая воюет и борется с коронакризисом, когда решение нужно принять немедленно, такое недопустимо», - отметил Зеленский.

Поэтому он предлагает парламенту изъять эти нормы и рассчитывает на полную поддержку со стороны народных депутатов.
ForUm

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