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Президент Украины Владимир Зеленский примет участие во Всеукраинском форуме «Украина 30. Инфраструктура» 22 февраля. Об этом сообщили в пресс-центре Офиса Президента.

Отмечается, что к мероприятию присоединятся представители власти, эксперты и общественные деятели.

«На форуме обсудят темы восстановления и развития инфраструктуры в Украине. В частности, речь пойдет о продолжении Национальной программы „Большая стройка“, финансирование долгосрочных проектов и роль международных партнеров в этом процессе. Участники форума объяснят логику принятия решений о приоритетах финансирования инфраструктуры», — сообщили в пресс-центре.

Также будут обсуждены перспективы речных перевозок, обновление местных аэропортов, модернизации “Укрзализныци” и инфраструктуры будущего.

Отмечается, что форум пройдет в Киеве 22-24 февраля с соблюдением всех карантинных норм.

Напомним, Зеленский ветировал закон о возобновлении конкурсов на госдолжности.
ForUm

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