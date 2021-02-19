Президент Владимир Зеленский ветировал закон «О внесении изменений в некоторые законы по восстановлению проведения конкурсов на занятие должностей государственной службы и других вопросов государственной службы», указано на сайте парламента.

18 февраля законопроект возвращен в Раду с предложениями президента.

17 февраля закон подписал спикер парламента Дмитрий Разумков, нардепы одобрили его 16 февраля.

Согласно закону, конкурсы на должности, занятые лицами, работающими по контракту на время коронавирусного карантина, должны быть объявлены в течение шести или девяти месяцев со дня вступления закона в силу.

Контракты, заключенные на время карантина, будут действовать до назначения победителей конкурсов.

Согласно изменениям, в случае, если должность министра вакантна более 60 дней, одно и то же лицо, которое занимает должность первого заместителя министра или заместителя министра, не может выполнять обязанности министра более 30 дней.

Изменения также предусматривают, что одна и та же кандидатура на должность члена Кабинета министров не может быть подана ​​более трех раз в течение года, а также трижды подряд в течение текущего созыва Верховной рады.

Напомним, конкурсы на госдолжности были остановлены в апреле прошлого года из-за пандемии коронавируса – работников нанимали по контракту.

В июле Верховная Рада утвердила проект закона о возобновлении конкурсов, но президент Зеленский наложил на него вето и предложил внести изменения в статью 87-1, которая позволяет увольнять госслужащих категории А в течение 4 месяцев после назначения руководителей соответствующих органов.