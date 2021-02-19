В 2021 году в Украине проведут несколько этапов дополнительных начислений различным категориям пенсионеров, сообщает УНИАН.

С 1 апреля 2021 в Украине запланирован перерасчет выплат пенсий работающим пенсионерам с учетом стажа (или стажа и заработка), приобретенных после 1 марта 2019 года.

С 1 июля 2021 ежемесячную доплату в размере 400 гривен начнут получать пенсионеры в возрасте от 75 до 80 лет (аналогично, если их пенсия не достигает размера средней заработной платы в Украине, которая учитывается для начисления пенсий).

Дальнейшее повышение пенсий запланировано в соответствии с проектом государственного бюджета на 2021 год.



