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В 2021 году в Украине проведут несколько этапов дополнительных начислений различным категориям пенсионеров, сообщает УНИАН.

С 1 апреля 2021 в Украине запланирован перерасчет выплат пенсий работающим пенсионерам с учетом стажа (или стажа и заработка), приобретенных после 1 марта 2019 года.

С 1 июля 2021 ежемесячную доплату в размере 400 гривен начнут получать пенсионеры в возрасте от 75 до 80 лет (аналогично, если их пенсия не достигает размера средней заработной платы в Украине, которая учитывается для начисления пенсий).

Дальнейшее повышение пенсий запланировано в соответствии с проектом государственного бюджета на 2021 год.


 
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