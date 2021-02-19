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Соединенные Штаты официально вернулись к Парижскому климатическому соглашению, это произошло через месяц после того, как президент Джо Байден заявил о таком намерении в свой первый день пребывания в должности, сообщает Радио Свобода.

Возвращение к климатическому пакту 19 февраля одобрительно воспринято мировыми лидерами, основное внимание сейчас сосредоточено на том, что планируют Соединенные Штаты сделать для сокращения выбросов парниковых газов.

18 февраля генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что возвращение Соединенных Штатов к соглашению «очень важно», а бывшая руководительница ООН по климату Кристиана Фигерес жаловалась на потерю времени в борьбе с изменением климата без участия крупнейшей экономики мира.

Как ранее сообщал ForUm, президент США Джо Байден вскоре после присяги подписал 15 исполнительных указов и две директивы, значительная часть которых отменяет политику его предшественника Дональда Трампа, в том числе о выходе  из ВОЗ и Парижского соглашения

 
ForUm

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